Смартфон Oukitel K8 оснастят двойной камерой и емким аккумулятором
В сети Интернет появились некоторые сведения о новом мобильном устройстве Oukitel K8, которое в скором времени должно быть представлено официально. Как сообщается в некоторых тематических изданиях, аппарат выйдет в следующем месяце, поэтому именно в июле появится еще больше информации о нем.
Пока что известно, что смартфон Oukitel K8 будет оснащен 6-дюймовым экраном, разрешение которого составит 2160 на 1080 пикселей. На задней панели девайса разработчики поместили модуль сдвоенной тыльной камеры, а также датчик сканирования подушечки пальца.
Сам корпус новинки обработали поликарбонатом, что придает ощущения металла в руке. Благодаря такому покрытию на корпусе не будут оставаться следы от пальцев.
За автономность устройства станет отвечать аккумулятор с емкостью в 5 тысяч мАч.
Пока что известно, что смартфон Oukitel K8 будет оснащен 6-дюймовым экраном, разрешение которого составит 2160 на 1080 пикселей. На задней панели девайса разработчики поместили модуль сдвоенной тыльной камеры, а также датчик сканирования подушечки пальца.
Сам корпус новинки обработали поликарбонатом, что придает ощущения металла в руке. Благодаря такому покрытию на корпусе не будут оставаться следы от пальцев.
За автономность устройства станет отвечать аккумулятор с емкостью в 5 тысяч мАч.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:00