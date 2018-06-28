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Смартфон Oukitel K8 оснастят двойной камерой и емким аккумулятором

В сети Интернет появились некоторые сведения о новом мобильном устройстве Oukitel K8, которое в скором времени должно быть представлено официально. Как сообщается в некоторых тематических изданиях, аппарат выйдет в следующем месяце, поэтому именно в июле появится еще больше информации о нем.

Смартфон Oukitel K8 оснастят двойной камерой и емким аккумулятором


Пока что известно, что смартфон Oukitel K8 будет оснащен 6-дюймовым экраном, разрешение которого составит 2160 на 1080 пикселей. На задней панели девайса разработчики поместили модуль сдвоенной тыльной камеры, а также датчик сканирования подушечки пальца.

Сам корпус новинки обработали поликарбонатом, что придает ощущения металла в руке. Благодаря такому покрытию на корпусе не будут оставаться следы от пальцев.

За автономность устройства станет отвечать аккумулятор с емкостью в 5 тысяч мАч.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:00
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