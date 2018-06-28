Смартфон Oukitel K8 оснастят двойной камерой и емким аккумулятором

Пока что известно, что смартфон Oukitel K8 будет оснащен 6-дюймовым экраном, разрешение которого составит 2160 на 1080 пикселей. На задней панели девайса разработчики поместили модуль сдвоенной тыльной камеры, а также датчик сканирования подушечки пальца.Сам корпус новинки обработали поликарбонатом, что придает ощущения металла в руке. Благодаря такому покрытию на корпусе не будут оставаться следы от пальцев.За автономность устройства станет отвечать аккумулятор с емкостью в 5 тысяч мАч.