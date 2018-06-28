Белорусы разработали модель уникального ноутбука с высоким уровнем защиты
В ходе проведения военно-технического форума «Армия-2018», прошло представление нового защищенного ноутбука. Это две модели, с экранами 15 и 18,5 дюймов. Разработкой занимались специалисты из Витебского конструкторского бюро «Дисплей». Новинка предназначена для эксплуатации в самых жестких условиях.
Эксплуатационные возможности уникальных белорусских ноутбуков позволяют выдерживать одиночные удары с перегрузкой 75g и серию в 15g. Защита созданных моделей выдерживает пыль и влагу, благодаря наличию оболочек класса Ingress Protection 65. Доступный предел экстремальных температур колеблется в диапазоне от минус 50°C - плюс 55 °C.
Оснащен гаджет поколением микропроцессоров Intel Core i7, рабочая частота - 2,5 ГГц, самостоятельно выдерживается температурный режим до +70°C. Встроенный SSD накопитель поддерживает хранение 32-х гигабайт данных. В условиях низких температур, полноценная эксплуатация ноутбука уменьшается до двух часов, в стандартном режиме - до трех.
Белорусы предлагают увеличить время работы использованием дополнительных емкостей аккумуляторов. У модели есть выход DVI, четыре порта USB 2.0, семь портов RS-232, два - Gigabit Ethernet, разъемы микрофона и наушников.