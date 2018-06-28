Ученые: Малина противопоказана людям с болезнями ЖКТ и почек

Любой продукт может вызвать негативную реакцию в организме, что особенно относится к летним деликатесам. Это лакомство может стать виновником возникновения аллергии, так что не стоит чрезмерно увлекаться малиной.Также лица, имеющие гастрит или язву желудка, будут страдать от обострения недугов. Кроме того, ягода сильно перегружает почки из-за своего мочегонного свойства. Потому ее стоит есть в небольшом количестве, не причиняя вред органам, если в них нет патологии.