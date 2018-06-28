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В гейзерах Энцелада найдены богатые углеродом органические молекулы

В издании Nature появилась статья об открытии астрономов, которые при этом использовали полученные данные с аппарата Cassini. С помощью масс-спектрометров зонд представил доказательства наличия углеродных органических соединений в гейзерах Энцелада.

В гейзерах Энцелада найдены богатые углеродом органические молекулы


По мнению ученых, эти молекулы появляются вследствие взаимодействия теплой воды и пористого ядра луны Сатурна. Кристофер Глейн, один из авторов научного исследования, утверждает, что ранее ученым удавалось находить подобнее соединения, но они были очень малы. На этот раз была обнаружено частицы размером в 200 атомных единиц.

Сообщается, что изученные частицы были захвачены ловушками масс-спектрометров CDA и INMS, которые инженеры установили на борт Cassini.

Три года назад один из приборов зафиксировал молекулярный водород в гейзере планеты. Так как этот элемент появляется в результате геохимии воды и пород геотермальных источников, а это в свою очередь обеспечивает энергией микробов, то в скором времени ученые могут получить еще более сенсационные данные при изучении подземного океана спутника Сатурна.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:30
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