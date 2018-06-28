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Канадский фермер был поражен видом загадочных бусин на траве

В сетях появилось фото, опубликованное канадским фермером. Он был поражен видом загадочных бусин на траве, которые были зафиксированы камерой наблюдения.

Мужчина отметил, что в этот день на поле не было влаги, так что версия о росе сразу отпала. Объекты в виде шаров переливались на солнце и гроздьями были разбросаны на участке, немного зависнув над растениями.

Канадский фермер был поражен видом загадочных бусин на траве


Свидетель необычного события не смог пояснить его с точки зрения логики, так что решил показать сюжет людям. Некоторые пользователи имеют версию о редком природном феномене, хотя раньше никогда не сталкивались с подобным зрелищем, а скептики затронули любимую тему оптической иллюзии.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:10
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