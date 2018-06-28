В российской столице новые камеры будут искать угнанные авто

В настоящее время за порядком на столичных дорогах следит около 1 500 камер. В столице работает также около 400 устройств, имитирующих камеры фиксации нарушений ПДД, однако по факту выступают муляжами. В ЦОДД сообщают про вероятное приобретение 400 камер, способных по номерным знакам осуществлять отслеживание авто, которые числятся в угоне. При этом общая стоимость данных устройств достигает 335 000 000 руб. Новые камеры являются активными муляжами, потому что они схожи с обыкновенными камерами фиксации нарушений ПДД. Представители Госавтоинспекции должны определить места, где установят данные устройства.Расположение камер через определенное время будет меняться, чтобы водители не замечали муляжи. Для Москвы в текущем году закупят 740 активных камер. Из них 140 будут передвижными. До конца года число данных устройств в Москве увеличится до 2 500 экземпляров.