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В российской столице новые камеры будут искать угнанные авто

На дорогах российской столицы появятся новые камеры. Они будут фиксировать угнанные авто, а не нарушения. Москва выложит на данные устройства 335 000 000 рублей.

В российской столице новые камеры будут искать угнанные авто


В настоящее время за порядком на столичных дорогах следит около 1 500 камер. В столице работает также около 400 устройств, имитирующих камеры фиксации нарушений ПДД, однако по факту выступают муляжами. В ЦОДД сообщают про вероятное приобретение 400 камер, способных по номерным знакам осуществлять отслеживание авто, которые числятся в угоне. При этом общая стоимость данных устройств достигает 335 000 000 руб. Новые камеры являются активными муляжами, потому что они схожи с обыкновенными камерами фиксации нарушений ПДД. Представители Госавтоинспекции должны определить места, где установят данные устройства.

Расположение камер через определенное время будет меняться, чтобы водители не замечали муляжи. Для Москвы в текущем году закупят 740 активных камер. Из них 140 будут передвижными. До конца года число данных устройств в Москве увеличится до 2 500 экземпляров.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:00
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