Ольга Бузова настолько надоела подписчикам, что они попросили ее ненадолго исчезнуть

«Вот Оля, честно, когда одно и тоже ешь каждый день, перенасыщение до тошноты! Вот также с тобой, везде ты, интригу создай, пропади хоть на чуть-чуть», - писали они.

Причем рассказывает девушка практически обо всем – как она спала, что надела, что ела, куда ходила, какую косметику использовала и т.д.Благодаря многочисленным съемкам подписчики уже видели теледиву со всех сторон, и во всех образах, которые только можно придумать, а потому в Бузовой для них не осталось и намека на загадку.Причем и поведение Оли для них стало предсказуемым. Ежедневно она включает свои песни и поет под них, в «сториз» показывает природу и говорит одну и ту же фразу – «как красиво», ест салаты и колбасу, и фотографируется в одних и тех же позах.Все это настолько надоело ее фанатам, что в комментариях под одним из множества однотипных снимков они попросили знаменитость исчезнуть.