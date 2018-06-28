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Ольга Бузова настолько надоела подписчикам, что они попросили ее ненадолго исчезнуть

Ни для кого не секрет, что ведущая реалити-шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова является активным пользователем социальной сети Instagram. На протяжении всего дня они публикует по 5-6 постов, а также снимает множество Stories.

Причем рассказывает девушка практически обо всем – как она спала, что надела, что ела, куда ходила, какую косметику использовала и т.д.

Ольга Бузова настолько надоела подписчикам, что они попросили ее ненадолго исчезнуть

Благодаря многочисленным съемкам подписчики уже видели теледиву со всех сторон, и во всех образах, которые только можно придумать, а потому в Бузовой для них не осталось и намека на загадку.

Причем и поведение Оли для них стало предсказуемым. Ежедневно она включает свои песни и поет под них, в «сториз» показывает природу и говорит одну и ту же фразу – «как красиво», ест салаты и колбасу, и фотографируется в одних и тех же позах.

Ольга Бузова настолько надоела подписчикам, что они попросили ее ненадолго исчезнуть

Все это настолько надоело ее фанатам, что в комментариях под одним из множества однотипных снимков они попросили знаменитость исчезнуть.

«Вот Оля, честно, когда одно и тоже ешь каждый день, перенасыщение до тошноты! Вот также с тобой, везде ты, интригу создай, пропади хоть на чуть-чуть», - писали они.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:22
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