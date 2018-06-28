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Российские химики успешно синтезировали железную МАХ-фазу

Российскими учеными завершен успешный синтез МАХ-фазы, содержащей атом железа. Подобные материалы обладают отличием, благодаря невероятному сочетанию свойств, иногда объединяющих в себе индивидуальные особенности металлов и керамики. Подробные их исследования только начинаются, а материал в виде магнитной МАХ-фазы с железом удалось получить впервые в мире. Сообщения из опубликованного пресс-релиза университета НИТУ «МИСиС».

Представляется MAX, как новый и недавно предсказанный вид искусственного класса тугоплавких материалов, находящихся только в стадии экспериментальных исследований. Формирование теории, а так же практика их получения начало развитие во второй половине ХХ века. В эту группу входят нитриды и карбиды, а так же переходные металлы, находящиеся в соединении с представителем одних из элементов IIIA или IVA, из подгруппы Периодической системы.


Свойства МАХ-фазы определены уникальностью в своей электро- и теплопроводности, обладают высокими температурными и/или химическими условиями стойкости, а так же низкими уровнями коэффициентов теплового расширения, и прочим.

Специалистами из НИТУ «МИСиС», под руководством Анны Позняк, удалось синтезировать условия нового стабильного магнитного соединения этого класса, с содержанием железа. Согласно сообщений Позняк известно, что благодаря бесчисленным попыткам синтеза материала, удалось получение МАХ-фаз, при этом в их структуру включено железо, методом плазменно-искрового спекания, при различных температурно-временных параметрах. Одновременно изучался фазовый состав, структура и предел растворимости, а так же кинетика процессов спекания в сложных карбидных системах.

Ученые планируют выяснение всех свойств и возможностей новых МАХ-фаз. Но уже можно сказать, что их особые характеристики найдут самое широкое применение в разных областях техники, где особо отмечается спинтроника, новые огнеупоры, а возможно и создание следующего поколения двигательных систем.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 16:50
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