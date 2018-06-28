На ЧМ-2018 установлен рекорд по количеству автоголов

Рекорд по автоголам специалисты зафиксировали в матче третьего тура мундиаля во время игры между сборными командами Швеции и Мексики. Защитник Эдсон Альварес из мексиканской команды на 74-й минуте забил мяч в ворота своей команды. Это стал седьмой автогол на Чемпионате мира, проходящем в России.В результате ЧМ-2018 по автоголам одержал мировое первенство. До этого рекорд по автоголам принадлежал ЧМ-1998, проходившему во Франции. Тогда было зафиксировано шесть автоголов.