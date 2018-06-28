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Меган Маркл подверглась критике со стороны общества из-за неправильного сидения на стуле

Недавно герцогиня Сассекская вместе с супругом присутствовала на мероприятии в Букингемском дворце, где также была Елизавета II. После просмотра фото Меган Маркл подверглась критике со стороны общества из-за неправильного сидения на стуле.

Актриса после замужества столкнулась с правилами и традициями двора, которые нужно соблюдать. Кроме ограничений в выборе меню, ей пришлось учиться, как стать аристократкой, но любые промахи нового члена королевской семьи сразу становятся достоянием публики.

Меган Маркл подверглась критике со стороны общества из-за неправильного сидения на стуле


Сначала Меган Маркл пыталась сохранить осанку и избегать поз, принятых у обычных людей, но потом она расслабилась и закинула ногу за ногу. Возмущенные наблюдатели сразу стали напоминать ей о приличиях, после чего назвали простолюдинкой, не способной избавиться от старой привычки. Некоторые лица предположили, что избранница принца Гарри делает это специально, чтобы разозлить королеву.
 
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:30
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