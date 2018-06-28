Брэд Питт оказывает знаки внимания молодой актрисе Марго Робби

Он пытается обратить на себя внимание второй раз, пока снимается вместе с коллегой в картине Квентина Тарантино, но пока не проявляет активности. К сожалению, звезда имеет супруга и счастлива в браке, хотя Брэда Питта не волнуют такие нюансы. В процессе работы он оказывает знаки внимания Марго Робби, замеченные со стороны.Некоторые лица отметили, что молодая женщина может стать идеальной спутницей жизни звезды, потому что имеет все качества, которые ему нравятся в людях. В жизни артиста было много отношений с дамами, несмотря на брак с Анджелиной Джоли.