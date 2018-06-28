Брэд Питт оказывает знаки внимания молодой актрисе Марго Робби
После неудачных романов актер решил выбрать новый объект для отношений. Журналисты узнали, что Брэд Питт оказывает знаки внимания молодой актрисе Марго Робби.
Он пытается обратить на себя внимание второй раз, пока снимается вместе с коллегой в картине Квентина Тарантино, но пока не проявляет активности. К сожалению, звезда имеет супруга и счастлива в браке, хотя Брэда Питта не волнуют такие нюансы. В процессе работы он оказывает знаки внимания Марго Робби, замеченные со стороны.
Некоторые лица отметили, что молодая женщина может стать идеальной спутницей жизни звезды, потому что имеет все качества, которые ему нравятся в людях. В жизни артиста было много отношений с дамами, несмотря на брак с Анджелиной Джоли.