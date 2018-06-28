Уфолог опубликовал видеоролик с темным НЛО над поверхностью Луны

По мнению эксперта, данный материал представляет собой прямое доказательство существования внеземной жизни. На видеоролике можно рассмотреть темный объект, который перемещается над поверхностью Земного спутника. Он запечатлен над поверхностью лунного кратера Tycho (Тайчо). По словам уфолога, неопознанный объект движется довольно низко над поверхностью Луны, потому что отчетливо видна тень НЛО.В свою очередь Скотт Уорринг питает уверенность, что этот ролик можно считать неопровержимым доказательством того, что земляне являются не единственными жителями в нашей Вселенной. Следует заметить, что другие эксперты никак пока не прокомментировали это заявление, а также предоставленный видеоролик.