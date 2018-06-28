АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Страшные тайны экспедиции Джона Франклина: Обезумевшие от холода и голода участники поедали друг друга
EUR 73.60 USD 63.14
Курс валют на 28.06.2018

Алена Водонаева разрешила супругу изменить с другой дувешкой

Муж известной экс-участницы «Дома-2» Алёны Водонаевой Алексей Косинус на днях отметил свое 36-летие. Звезда телестройки призналась, что в этот день готова простить своему возлюбленному многое, даже поход «налево».

Алена Водонаева разрешила супругу изменить с другой дувешкой

В своем микроблоге теледива опубликовала поздравления своему мужу. Водонаева считает, что ей очень повезло с рождением Алексея 36 лет назад. Основными качествами избранника, которые она подчеркнула, оказались: благородство, надёжность, а также сексуальность.

Также по словам девушки, она старается сделать всё, чтобы мужчина был не только здоровым, но и счастливым. В этот день, как сообщила Алёна, она согласна простить мужу измену с Меган Фокс. Вот только Водонаева сразу же уточнила, что к сожалению, звезда не приехала, а потому супруг не сможет реализовать столь манящий шанс.

Поклонницы Алёны сразу написали, что она должна позволить возлюбленному изменять с ними, а не с Меган. Многие женщины даже согласились ради такого случая приехать. Однако большинство не обратили внимания на шутки, и просто пожелали Алексею и Алёне счастья в семейной жизни.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:35
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анджелина Джоли познакомила своего возлюбленного
Алла Пугачева удивила поклонников скромным
Рыжий из "Иванушек" заявил об ответственности за
Алена Водонаева ищет репетитора английского языка
Новый образ Лизы Арзамасовой сделал ее похожей на
Микроробот может доставлять живые клетки к
Поклонники были в восторге от стильного образа
Немец попал в ДТП после внезапной атаки летающей
Курбан Омаров привел детей на самый «тухлый» матч
Квадрокоптеры усилят безопасность экспонатов и
Нейросеть научилась анализировать частички
Турецкий отель запретил туристке из России
Ученые: Дикие кошки питаются рептилиями и могут
УАЗ «Патриот» получил новую раздаточную коробку
На рынок выходит новая версия Skoda Kamiq
Названы претенденты на «Оскар-2019»
Двуногий робот научился ходить по камням
Ксения Бородина и Ольга Бузова снова проводят
В Италии к 2022 году правительство намерено войти
Новорожденной правнучке Елизаветы II придумали имя
Хизер Локлир вышла из тюрьмы и попала в больницу
Фанаты в восторге от снимка совсем юной Анастасии
Сын Джонни Деппа и Ваннесы Паради серьёзно болен
Пришельцы оставили для жителей Ростова загадочный
Из-за Чемпионата мира по футболу Ольга Бузова
Ученые: Способные дожить до 150-летия люди уже
Московский Кредитный банк добавил новые категории
Дария Астафьева страстно поцеловала двух девушек
Джанабаева рассказала как складываются отношения
В МЭР спрогнозировали замедление роста реальных
Просмотреть все новости