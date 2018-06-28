Алена Водонаева разрешила супругу изменить с другой дувешкой

В своем микроблоге теледива опубликовала поздравления своему мужу. Водонаева считает, что ей очень повезло с рождением Алексея 36 лет назад. Основными качествами избранника, которые она подчеркнула, оказались: благородство, надёжность, а также сексуальность.Также по словам девушки, она старается сделать всё, чтобы мужчина был не только здоровым, но и счастливым. В этот день, как сообщила Алёна, она согласна простить мужу измену с Меган Фокс. Вот только Водонаева сразу же уточнила, что к сожалению, звезда не приехала, а потому супруг не сможет реализовать столь манящий шанс.Поклонницы Алёны сразу написали, что она должна позволить возлюбленному изменять с ними, а не с Меган. Многие женщины даже согласились ради такого случая приехать. Однако большинство не обратили внимания на шутки, и просто пожелали Алексею и Алёне счастья в семейной жизни.