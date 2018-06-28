РФ отменяет пошлины на ввоз коммерческого транспорта из Италии и Германии

Представителями российских властей предоставлена информация в орган, занимающийся разрешением возникающих спорных вопросов в ВТО про отмену действия антидемпинговых пошлин в отношении импортируемых в РФ коммерческих авто из Италии и Германии. На данное решение отреагировали позитивно представители ЕС. ВТО в марте этого года отклонил апелляцию РФ, поддержав в этом вопросе Евросоюз. Согласно постановлению ВТО, РФ предписывается отменить сбор, потому что он является не соответствующим правилам международной торговли.ЕЭК в мае 2013 года ввела антидемпинговые сборы в отношении импорта коммерческих машин до 2018 года. В данном случае пошлинами облагаются авто всех марок в размере от 23 до 29,6 процентов от стоимости таможенного сбора. Данные меры ввели вследствие анализа внутреннего авторынка, понесшего значительный материальный ущерб вследствие того что итальянские и немецкие компании ввозили в Россию авто по цене от 23 до 30 процентов от рыночной цены.