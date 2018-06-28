Соски развенчали миф об эволюции человека
Австралийские ученые провели эксперимент по измерению размеров сосков, результаты которого развенчали миф об эволюции человека, который гласит, что все полезное в организме человека одинаково, а все неважное – разное.
63 участника опыта, среди которых были и мужчины, и женщины, поместили в специальное место с определенным температурным режимом. При повышении температуры (а соски, как известно при этом добавляют в размерах) произвели замеры мужских и женских сосков. Мужские соски имели на 36% меньшие результаты, нежели женские, и цифры у разных участников опыта были примерно одинаковые. Женские же соски пестрили разнообразием в размерах разных участниц.
Соски для мужчин – орган мало полезный, и согласно бытующему мнению биологов, в процессе эволюции они должны были пройти естественный отбор и претерпеть изменения. Однако доказано обратное: соски женщин, необходимые для продолжения рода, и конечно, очень полезные, в результате эволюционных процессов отличаются многообразием своих форм и размеров.
63 участника опыта, среди которых были и мужчины, и женщины, поместили в специальное место с определенным температурным режимом. При повышении температуры (а соски, как известно при этом добавляют в размерах) произвели замеры мужских и женских сосков. Мужские соски имели на 36% меньшие результаты, нежели женские, и цифры у разных участников опыта были примерно одинаковые. Женские же соски пестрили разнообразием в размерах разных участниц.
Соски для мужчин – орган мало полезный, и согласно бытующему мнению биологов, в процессе эволюции они должны были пройти естественный отбор и претерпеть изменения. Однако доказано обратное: соски женщин, необходимые для продолжения рода, и конечно, очень полезные, в результате эволюционных процессов отличаются многообразием своих форм и размеров.
Наука
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 15:50