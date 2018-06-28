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Патриотичная Ольга Бузова заявила, что не хочет отмечать свою свадьбу в России

Популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова вот уже несколько лет считается самой завидной невестой в стране, однако, несмотря на это девушка одинока.

Все свое время после оформления развода с Дмитрием Тарасовым она посвящала работе и достигла немалых высот. Многие считали, что Оля не планирует заводить отношений, поскольку в первый сильно обожглась, однако, как оказалось, это не так.

Патриотичная Ольга Бузова заявила, что не хочет отмечать свою свадьбу в России

Отчаявшись ждать своего принца, теледива предпочла решить проблему своего одиночества кардинальным путем, объявив о том, что будет искать избранника в шоу «Замуж за Бузову», которое станет аналогом популярного «Холостяка» и выйдет на экраны уже этой осенью.

Собственно, на съемках именно этого шоу, вчера знаменитость сделала шокирующее для пользователей социальной сети Instagram признание. Она заявила, что если у нее когда-то будет свадьба, то пройдет она не в России.

Патриотичная Ольга Бузова заявила, что не хочет отмечать свою свадьбу в России

«Поймала себя на мысли, что если когда-нибудь у меня ещё будет свадьба, то я хотела бы сыграть её очень тихо, спокойно и не в России...чтобы был рядом только любимый мужчина и самые родные», - написала Оля.

Стоит отметить, что именно она в своем микроблоге очень часто поднимает вопрос патриотизма, расхваливает страну, как одну из лучших в мире и рекомендует подписчикам не искать счастья за границей, а создавать его самостоятельно на своей родине.

Патриотичная Ольга Бузова заявила, что не хочет отмечать свою свадьбу в России

Поэтому, услышав такое признание, поклонники тут же осудили Бузову за то, что она брезгует праздновать свадьбу в России, хотя именно эта страна сделала ее той, кем она сейчас является. Также теледиву обвинили в нелюбви к своей родине, а также назвали лицемерной и непатриотичной.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 10:21
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