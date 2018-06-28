Американец рассказал журналистам о встрече с эскадрой НЛО в 1947 году

Кеннет Арнольд тогда искал обломки разбившегося воздушного транспорта рядом с горой Рейнир, но внезапно заметил яркую вспышку в небе. После этого зрелища на горизонте показались 9 НЛО, несущиеся на большой скорости. Объекты были похожи на полумесяцы, но предпочли скрыться за облаками перед глазами шокированного человека.Тогда американец рассказал о визите пришельцев СМИ и исследователям, но многие аферисты решили воспользоваться возможностью и тоже стали говорить о контактах с внеземными гостями. Бизнесмен решил выйти с ними на связь и принял участие в научной программе, но не добился позитивного результата.