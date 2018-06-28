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Японская нейросеть может определить и задержать магазинного вора

Согласно публикациям издания The Verge, стало известно про новый проект, разработанный японским телекоммуникационным гигантом NTT East, совместно с стартапом Earth Eyes Corp. Компаниями создана камера безопасности, основанная на искусственном интеллекте названым AI Guardman. Новинка может помочь любому владельцу магазина определить в посетителе потенциального вора.

Инженеры создали камеру, используя технологию с открытым исходным кодом, представленным Университетом Карнеги - Меллона. Устройство сканирует эфир прямой видеотрансляции, оценивая позы людей, наподобие камер Kinect, только при отслеживании в режиме 2D-данных, вместо 3D. Проведя анализ, системой сопоставляются полученные данные с имеющимися у нее знаниями, содержащими базу подозрительных поведений. В случае выявления грабителя, следует немедленное предупреждение о его присутствии продавца, посредством приложения.
Японская нейросеть может определить и задержать магазинного вора


Разработку AI Guardman разработчики совершенствовали несколько лет, и только недавно обнародована информация о проведении первых испытаний. Как сообщает NTT East и стартапа Earth Eyes Corp, «умная» камера значительно сократит случаи краж в магазинах, уменьшив данный показательна 40%.

Стоимость AI Guardman составит $2150, не учитывая ежемесячную плату $40 за поддержку «облака». Разработчики уверены, что оснастят «умной» камерой 10 тысяч магазинов уже в ближайшие три года.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 15:30
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