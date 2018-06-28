Ольге Бузовой приписывают роман с бизнесменом, купившим ей кафе

«Я думаю, что у Оли есть более чем состоятельный поклонник, который помогает ей во всех ее делах. Открыть ресторан в Москве – это недешевое дело. Плюс песни, продвижение ее как певицы. Нынче все очень дорого. Поэтому кто-то ей помогает. И это, наверное, все-таки личные отношения Ольги», – убеждён Леонид.

«Никто из них никому не платит. Ни Бузова Киркорову, ни тем более (отметьте с восклицательным знаком!) Филипп Бедросович. У него столько пиара, что на уши не натянешь! Он пригласил Ольгу сняться в свой клип потому, что она популярна», - подчеркивает продюсер.

«Эти все ее фразы: «Я – вторая после Путина», «Мы все живем в эпоху Бузовой» – полный бред. Да выйди ты на улицу и посмотри, в какую эпоху живут люди. Все заняты своими проблемами, собой. А высосанные из пальца истории про Ольку забавляют только журналистов. Правды ведь в этих историях нет. Криптовалюта, которую она якобы недавно запустила, тоже из разряда фейка. Насколько я знаю, затея оказалась провальной. Я бы делал меньше громких заявлений, которые превращают Ольку в жупел для насмешки. Этот дурацкий шлейф ей мешает и мужчину встретить нормального. Богатый, реально уважающий себя мужик с ней не будет. Это факт», - в свое время рассказал Рустам Солнцев, бывший приятель Ольги по телепроекту «Дом-2».

Например, продюсер Леонид Дзюник, убеждён, что знаменитости помогает влиятельный человек, ибо девушка не смогла бы заработать такую уйму средств, чтобы открыть ресторан в самом центре Москвы.На свой пиар Бузова не жалеет ни сил, ни денег, ни времени. В начале лета звезда устроила шикарное мероприятие в честь открытия своей точки общепита Buzfood. Кафе находится на Цветном бульваре. Тогда на открытие пришло более пяти тысяч поклонников Бузовой, которые захотели попробовать блюда, тем более, что в тот день всё было абсолютно бесплатным.Надо отметить, что аренда помещения под ресторан в этом месте стоит огромных денег. Некоторые люди, которые проработали немало лет в шоу-бизнесе, считают, что Ольга не смогла бы позволить себе такую дорогостоящую роскошь даже при ее немалых доходах.Бывший концертный директор «Тату» Леонид Дзюник по этому поводу высказал свою точку зрения.Также он уверен, что отношения Ольги с Филиппом Киркоровым, которые, мол, стали слишком тесными, просто-напросто взаимный пиар и раскрутка.Кстати сказать, что многие представители российского шоу-бизнеса полагают, что популярность только мешает Бузовой обрести любовь и отношения.Девушка чересчур много работает, а значит, у нее не просто нет времени на личную жизнь и какие-то там романы.Издание «Собеседник» в свою очередь пишет, что подавляющее большинство специалистов придерживаются такого мнения, что Бузова отнюдь не «сама по себе», а трудится на некого теневого бизнесмена, который финансирует её проекты.