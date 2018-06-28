Регина Тодоренко рассказала поклонникам о плюсах и минусах частого туризма

Она в 18-летнем возрасте уехала из родной Одессы в Киев, после чего всегда понимала, что ее дом связан с чемоданом. Постоянные смены геолокаций иногда вызывали депрессии, потому что, рядом не было старых друзей, которым можно рассказать о своих эмоциях. Регина Тодоренко часто путешествует по миру, а также редко видит подруг из любимого города детства.Звезда имеет много друзей и гордится их достижениями, веря, что такая связь будет вечной. Подписчики оценили открытость и позитив знаменитости, после чего стали вспоминать своих близких людей и пожелали ей творческих успехов.