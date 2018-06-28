Регина Тодоренко рассказала поклонникам о плюсах и минусах частого туризма
Ведущая посетила много стран и познакомилась с интересными людьми во время работы на “Орел и Решка”. Регина Тодоренко рассказала поклонникам о плюсах и минусах частого туризма, опубликовав сообщение в Instagram.
Она в 18-летнем возрасте уехала из родной Одессы в Киев, после чего всегда понимала, что ее дом связан с чемоданом. Постоянные смены геолокаций иногда вызывали депрессии, потому что, рядом не было старых друзей, которым можно рассказать о своих эмоциях. Регина Тодоренко часто путешествует по миру, а также редко видит подруг из любимого города детства.
Звезда имеет много друзей и гордится их достижениями, веря, что такая связь будет вечной. Подписчики оценили открытость и позитив знаменитости, после чего стали вспоминать своих близких людей и пожелали ей творческих успехов.
Она в 18-летнем возрасте уехала из родной Одессы в Киев, после чего всегда понимала, что ее дом связан с чемоданом. Постоянные смены геолокаций иногда вызывали депрессии, потому что, рядом не было старых друзей, которым можно рассказать о своих эмоциях. Регина Тодоренко часто путешествует по миру, а также редко видит подруг из любимого города детства.
Звезда имеет много друзей и гордится их достижениями, веря, что такая связь будет вечной. Подписчики оценили открытость и позитив знаменитости, после чего стали вспоминать своих близких людей и пожелали ей творческих успехов.