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Алиану Устиненко официально возвращают на телепроект «Дом-2»

На днях бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алиана Устиненко отправилась на Сейшелы, дабы позволить своему мужу Александру Гобозову, который несколько месяцев находится на Острове любви, повидаться с их общим сыном.

И несмотря на то, что девушка ехала фактически как сопровождающая Роберта, на съемочной площадке она стала полноценной участницей.

Алиану Устиненко официально возвращают на телепроект «Дом-2»

А сегодня появилась информация о том, что Алиану решили вернуть официально. Ее включили в список голосования «Второйой шанс» и сейчас она находится на первом месте. Следом за ней расположился Виталий Малышев, который вот уже несколько месяцев мечтает вернуться на Поляну, поскольку найти девушку за периметром ему так и не удалось.

Стоит отметить, что зрители реалити-шоу уверены, что у Устиненко гораздо больше шансов остаться в числе участников, поскольку она уже находится в периметре. Что касается Малышева, то по их мнению, он задержится на «Доме-2» лишь на неделю, поскольку не сможет навязать конкуренцию своей сопернице.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 10:01
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