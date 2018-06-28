Алиану Устиненко официально возвращают на телепроект «Дом-2»

И несмотря на то, что девушка ехала фактически как сопровождающая Роберта, на съемочной площадке она стала полноценной участницей.А сегодня появилась информация о том, что Алиану решили вернуть официально. Ее включили в список голосования «Второйой шанс» и сейчас она находится на первом месте. Следом за ней расположился Виталий Малышев, который вот уже несколько месяцев мечтает вернуться на Поляну, поскольку найти девушку за периметром ему так и не удалось.Стоит отметить, что зрители реалити-шоу уверены, что у Устиненко гораздо больше шансов остаться в числе участников, поскольку она уже находится в периметре. Что касается Малышева, то по их мнению, он задержится на «Доме-2» лишь на неделю, поскольку не сможет навязать конкуренцию своей сопернице.