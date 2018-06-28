Дарья Мороз покорила поклонников фото с изменившейся прической в Instagram
Актриса не боится экспериментировать со своим внешним видом, часто шокируя людей неординарными образами. Сейчас Дарья Мороз покорила поклонников фото с изменившейся прической в Instagram.
Слишком короткая стрижка звезды лишила ее женственности и изящества, но сейчас подписчики заметили вьющиеся локоны, подчеркнувшие красоту лица Дарьи Мороз. Многие люди сразу отметили, что она похожа на героиню ретро, хотя сама артистка призналась, что просто надела парик для съемок.
Пользователи сетей стали просить знаменитость отращивать волосы, потому что не могли оторваться от сюжета. Они назвали ее воздушной и очаровательной красавицей, подчеркнувшей с помощью винтажа свои достоинства.
Слишком короткая стрижка звезды лишила ее женственности и изящества, но сейчас подписчики заметили вьющиеся локоны, подчеркнувшие красоту лица Дарьи Мороз. Многие люди сразу отметили, что она похожа на героиню ретро, хотя сама артистка призналась, что просто надела парик для съемок.
Пользователи сетей стали просить знаменитость отращивать волосы, потому что не могли оторваться от сюжета. Они назвали ее воздушной и очаровательной красавицей, подчеркнувшей с помощью винтажа свои достоинства.