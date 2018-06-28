Mercedes GLE Coupe готовится к полному обновлению

Новый автомобиль Mercedes GLE Coupe тестируют скрытый под камуфляжным покрытием, под ним можно рассмотреть силуэт новинки и небольшой спойлер на крышке багажника. При этом профиль автомобиля практически не изменился.Новый Mercedes GLE Coupe получит увеличенные размеры, что добавит в салоне больше пространства для пассажиров на заднем ряду. Также у новинки увеличилась колёсная база, и отличаются от предыдущей модели задние фонари.До конца текущего года состоится презентация базовой модификации Mercedes GLE, а GLE Coupe представят в следующем году. Также немецкие производители планируют представить гибридную версию PHEV и «заряженную» модификацию от AMG.