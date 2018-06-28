Канадца наказали за 24 жены и 149 детей

Наказанный имеет право ходить на работу и обращаться за медицинской помощью в случае необходимости. В течение года ему предстоит регулярно отмечаться в полицейском участке.Многоженство Блэкмора объясняется его религиозными убеждениями. Он является бывшим епископом раскольнической Фундаменталистской церкви Иисуса Христа святых последний дней, а проще говоря – мормоном. Некоторым его женам даже не исполнилось пятнадцати лет на момент бракосочетания.Многоженец проживает в общине, основанной еще в 1946 году в одной из провинций Канады. Полторы тысяч поселенцев ведут натуралистический образ жизни: сами добывают себе еду, шьют одежду. Мало общаются с внешним миром. Когда в зале суда прозвучал приговор, сотни приверженцев Блэкмора залились горькими слезами, хотя максимальный срок за многоженство в Канаде – 5 лет тюремного заключения.