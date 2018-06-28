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Канадца наказали за 24 жены и 149 детей

По приговору Верховного суда Канады 61-летний Уионстон Блэкмор наказан шестимесячным домашним арестом и 150 часами общественных работ. Канадца обвинили в браке с 24 женами. От разных жен у него родились 149 детей.

Канадца наказали за 24 жены и 149 детей


Наказанный имеет право ходить на работу и обращаться за медицинской помощью в случае необходимости. В течение года ему предстоит регулярно отмечаться в полицейском участке.

Многоженство Блэкмора объясняется его религиозными убеждениями. Он является бывшим епископом раскольнической Фундаменталистской церкви Иисуса Христа святых последний дней, а проще говоря – мормоном. Некоторым его женам даже не исполнилось пятнадцати лет на момент бракосочетания.

Многоженец проживает в общине, основанной еще в 1946 году в одной из провинций Канады. Полторы тысяч поселенцев ведут натуралистический образ жизни: сами добывают себе еду, шьют одежду. Мало общаются с внешним миром. Когда в зале суда прозвучал приговор, сотни приверженцев Блэкмора залились горькими слезами, хотя максимальный срок за многоженство в Канаде – 5 лет тюремного заключения.
 
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Общество
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 15:20
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