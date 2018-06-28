Новый образ Лизы Арзамасовой сделал ее похожей на героиню фильма Квентина Тарантино

Многие подписчики уже привыкли к перевоплощениям звезды, но сейчас были поражены, когда она позировала перед камерой в черном парике с ярким макияжем. Такой внешний вид артистки сразу напомнил многим людям Мию Уоллес из “Криминального чтива”.Лиза Арзамасова позволила им окунуться в прошлые годы, получив много лестных комплиментов в свой адрес. Пользователи сетей назвали внешний вид кумира необычным, хотя некоторые лица раскритиковали темный цвет волос. Он не идет талантливой красавице, радующей зрителей своей игрой на сцене.