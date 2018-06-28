Новый образ Лизы Арзамасовой сделал ее похожей на героиню фильма Квентина Тарантино
После спектакля актриса решила порадовать поклонников фото в Instagram. Они сразу отметили, что новый образ Лизы Арзамасовой сделал ее похожей на героиню фильма Квентина Тарантино.
Многие подписчики уже привыкли к перевоплощениям звезды, но сейчас были поражены, когда она позировала перед камерой в черном парике с ярким макияжем. Такой внешний вид артистки сразу напомнил многим людям Мию Уоллес из “Криминального чтива”.
Лиза Арзамасова позволила им окунуться в прошлые годы, получив много лестных комплиментов в свой адрес. Пользователи сетей назвали внешний вид кумира необычным, хотя некоторые лица раскритиковали темный цвет волос. Он не идет талантливой красавице, радующей зрителей своей игрой на сцене.
Многие подписчики уже привыкли к перевоплощениям звезды, но сейчас были поражены, когда она позировала перед камерой в черном парике с ярким макияжем. Такой внешний вид артистки сразу напомнил многим людям Мию Уоллес из “Криминального чтива”.
Лиза Арзамасова позволила им окунуться в прошлые годы, получив много лестных комплиментов в свой адрес. Пользователи сетей назвали внешний вид кумира необычным, хотя некоторые лица раскритиковали темный цвет волос. Он не идет талантливой красавице, радующей зрителей своей игрой на сцене.