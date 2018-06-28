Поклонники были в восторге от стильного образа Альбины Джанабаевой в алом наряде

Раньше исполнительница часто подвергалась осуждению, а недоброжелатели считали, что она сильно проигрывает на фоне Веры Брежневой и Надежды Грановской, смотря выступления “ВИА Гры”. Но сейчас звезда кардинально изменила свой имидж, после чего обрадованные подписчики назвали ее образцом элегантности.Альбина Джанабаева дополнила брючный костюм серьгами и сделала лаконичную прическу. Пользователи сетей сразу отметили, что такой цвет идет знаменитости, сравнив ее с аленьким цветком. Многие люди назвали ее образцом для подражания и роскошной женщиной, которую так любит Валерий Меладзе.