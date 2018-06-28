Руководство «Дома-2» разрушило планы Ильи Яббарова - отправило его маму домой

«Прям жалко бедную женщину. Илья ей уже квартиру пообещал», «Не ожидал Яббаров, что его так подставят) они так на помощь рассчитывали», «Ну ничего, бывает и не такое)», «Язык надо было за зубами держать, осталась бы на проекте», - высказались по этому поводу фанаты реалити-шоу.

Однако руководство реалити-шоу разрушило планы Ильи и отправило его маму домой, хотя та уже уволилась с работы, думая, что поселится на Поляне надолго.Яббаров рассчитывал, что раз на проект приезжает мама возлюбленной, то его родительнице тоже найдется местечко, но, судя по всему, женщина сама все испортила, когда во время ток-шоу «Пламя любви» закрыла рот Ольге Рапунцель, тем самым ей понять, что своих детей – сына и будущую невестку, в обиду не даст.Зрители считают, что сценаристам телестройки не выгодно, чтобы Людмила Васильевна отстаивала интересы Ильи и Алены, а потому они отправили ее домой еще до приезда Татьяны Владимировны, которая точно будет следовать их указаниям.Стоит отметить, что Савкина даже толком не успела познакомиться с будущей свекровью. Изначально та приехала с не очень хорошем настроении и имела к ней много претензий, а потому, все то время, что женщина провела в периметре, Алена потратила на примирение с ней.