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Микроробот может доставлять живые клетки к проблемным органам

Исследователи Китая изобрели микроробота, способного подчиняться магнитному полю. Используя такую возможность управления, отпадает необходимость оборудовать робота мотором, а так же аккумуляторной батареей и специальным микроконтроллером.

Как сообщили специалисты, способности разработки позволяют переносить на ее базе живые клетки, с последующей их доставкой к нужному участку тела. У ученых есть определенный расчет на то, что в скором времени у подобных роботов будет возможность доставки препаратов или стволовых клеток к заранее определенным проблемным органам или их определенным их участкам.
Микроробот может доставлять живые клетки к проблемным органам


В случае медикаментозного лечения, девайс повлияет на уменьшение вредного влияния от препаратов, которое оказывается другим частям организма в случае обнаружения побочных эффектов. Относительно транспортировки стволовых клеток, данный способ считается реальной и достойной альтернативой при процессах регенерации поврежденных тканей.

Не обходится и без сложностей, заключенных в трудности создания такого носителя для клеток, способного удерживать не только обычное состояние микроорганизмов, но и поддерживать возможность их роста.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 15:00
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