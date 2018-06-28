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Певица Валерия вместе со своим наследником Арсением совершила вечернюю пробежку

Поклонники певицы Валерии были восхищены, заметив новое фото в Instagram. Она вместе со своим наследником Арсением совершила вечернюю пробежку, не забывая о тренировках даже во время отпуска.

Звезда часто вдохновляет своим примером женщин, мечтающих сбросить лишний вес, а также приучила к таким занятиям всех членов семьи. Она отметила, что сюжет был сделан на закате после того, как был преодолен 5-километроый маршрут. Певица Валерия и ее сын не устали после нагрузки, а подписчики сразу отметили, что артистка показывает отличный пример детям.

Певица Валерия вместе со своим наследником Арсением совершила вечернюю пробежку


Пользователи сетей тоже позитивно отнеслись к спортивному увлечению знаменитости, имеющей большую силу воли, после чего пожелали ей удачи и позитивного настроения. Некоторые лица осуждают слишком худощавую фигуру исполнительницы, упоминая о ее возрасте, и советуют ей немного поправиться.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:40
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