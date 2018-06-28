Пышногрудой звезде «Дома-2» Рите Керн после тяжелой операции запретили кушать

«Состояние удовлетворительное, главное, подождать пять дней. Врач сказал, что потребуется еще 2 операции, чтобы удалить полимер и приподнять уголки губ. Очень счастлива, что попала именно к доктору Алексу. С предыдущим косметологом судиться не буду, так как заявление на нее уже написано пять лет назад, ей запрещено работать сейчас, и дело до сих пор не закрыто, очень много потерпевших от ее рук. Наркоз местный, поэтому бояться нечего, он очень легко переносится», - рассказывает Рита изданию «СтарХит».

«Впервые увеличила грудь в подарок мужчине, а потом просто захотела размер побольше. Но следующие две операции прошли неудачно, смещались импланты. В итоге сделала последний, четвертый раз, уже максимально большие, смещаться уже некуда. Очень нравится результат, переделывать не собираюсь», - рассказывает Маргарита.

Оказывается, пышногрудую красотку не устраивали ее щеки. Надо отметить, что раньше девушка прибегала к косметическим процедурам, а значит, подкожный слой весьма сильно пострадал.Запомнившаяся зрителям бюстом и накаченными губами, Керн опять захотела усовершенствовать свою внешность. Теперь Маргарите захотелось добиться таких модных сегодня впалых щек.Но ранее она частенько обращалась к специалистам, чтобы вколоть филлеры. Сама девушка отмечает, что одна из косметологов испортила ей подкожный слой, когда использовала некачественный гель. Теперь этот гель растекся и вызвал рубцевание тканей. Экс-участница вынуждена была обратиться к врачу.После операции она должна соблюдать режим, чтобы ткани восстановились быстрее.Сейчас ей нужно надевать специальный бандаж, чтобы он поддерживал ту зону, где и проводили операцию.- подчеркивает Рита.Раньше звезда телестройки уже прибегала к другим хирургическим вмешательствам. Керн неоднократно увеличивала бюст и делала ринопластику. Девушку абсолютно не смущает такой большой объем груди.