Алена Рапунцель привела себя в порядок и выглядит просто восхитительно

«Ты тут красотка! Ален», «Вообще не узнать», «Очень красивая тут», «Собранные волосы тебе больше идут», «Мэйк бомбический», «Отлично выглядишь!», «Ой какая красотка! Очень хорошо тебе так», «Красивая! Очень идёт такой макияж», «Прекрасно выглядишь, по моему одна из самых красивых и искренних на проекте, удачи тебе и терпения», - писали фанаты.



Однако несколько дней назад Алене не только удалось показать, что она индивидуальность, но и доказать, что она гораздо милее и красивее сестры.На время забыв о ссорах с Ильей Яббаровым и другими родственниками, она наконец-то уделила время. Савкина не просто сделала удачную прическу, собрав волосы в пучок, но и позаботилась об эффектном макияже.В итоге ее труд не был не замечен. Пользователям Сети очень понравилось то, как выглядела беременная участница, а потому они буквально засыпали ее комплиментами.Подписчики не могли не отметить, что на фотографии Алена наконец-то привела себя в порядок и выглядит просто восхитительно. И самое главное, они подчеркнули, что она перестала быть похожей на жалкое подобие Ольги Рапунцель.