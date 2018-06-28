АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Страшные тайны экспедиции Джона Франклина: Обезумевшие от холода и голода участники поедали друг друга
EUR 73.60 USD 63.14
Курс валют на 28.06.2018

Алена Рапунцель привела себя в порядок и выглядит просто восхитительно

Участнице телепроекта «Дом-2» Алену Савкину неоднократно критиковали за то, что она пыталась стать похожей на свою старшую сестру Ольгу Рапунцель. Девушка нарастила волосы, пополнила свой гардероб брендовыми нарядами, однако, по мнению публики, все равно не стала такой как Оля.

Однако несколько дней назад Алене не только удалось показать, что она индивидуальность, но и доказать, что она гораздо милее и красивее сестры.

Алена Рапунцель привела себя в порядок и выглядит просто восхитительно

На время забыв о ссорах с Ильей Яббаровым и другими родственниками, она наконец-то уделила время. Савкина не просто сделала удачную прическу, собрав волосы в пучок, но и позаботилась об эффектном макияже.

В итоге ее труд не был не замечен. Пользователям Сети очень понравилось то, как выглядела беременная участница, а потому они буквально засыпали ее комплиментами.

Алена Рапунцель привела себя в порядок и выглядит просто восхитительно

Подписчики не могли не отметить, что на фотографии Алена наконец-то привела себя в порядок и выглядит просто восхитительно. И самое главное, они подчеркнули, что она перестала быть похожей на жалкое подобие Ольги Рапунцель.

«Ты тут красотка! Ален», «Вообще не узнать», «Очень красивая тут», «Собранные волосы тебе больше идут», «Мэйк бомбический», «Отлично выглядишь!», «Ой какая красотка! Очень хорошо тебе так», «Красивая! Очень идёт такой макияж», «Прекрасно выглядишь, по моему одна из самых красивых и искренних на проекте, удачи тебе и терпения», - писали фанаты.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 09:39
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В осетинском «городе мертвых» запретили снимать
Алена Водонаева разрешила супругу изменить с
Пэтти Дженкинс опубликовала первый кадр с
Регина Тодоренко рассказала поклонникам о плюсах
Патриотичная Ольга Бузова заявила, что не хочет
Ольге Бузовой приписывают роман с бизнесменом,
Алиану Устиненко официально возвращают на
Новая технология российских ученых изменит
Ученые считают, что в ближайшие дни в некоторых
Певица Валерия вместе со своим наследником
Алена Рапунцель привела себя в порядок и выглядит
Руководство «Дома-2» разрушило планы Ильи
Пышногрудой звезде «Дома-2» Рите Керн после
Стэнфордский университет из Силиконовой долины 23
Страшные тайны экспедиции Джона Франклина:
В Канаде гнездящаяся птица является причиной
Ученые определили оптимальное количество пьянок
Бразилец запечатлел на видео огромный НЛО над
«Заляпанное» лицо Ольги Бузовой вызвало грубые
Ученые использовали вирус для борьбы с
Новая форма протеза лодыжки преодолеет любую
Подводные роботы могут объединяться для поиска
Ксения Собчак планирует дать сыну Платону
Сейсмологи используют массивные землетрясения для
Из-за глобального потепления увеличится
Необычный металлический объект на пляже Северной
Финляндия замкнула тройку стран с лучшей медициной
Женщины чаще мужчин страдают от бессонницы и
Релиз игры Cyberpunk 2077 состоится не ранее 2020
Instagram дает возможность активировать видеочаты
Просмотреть все новости