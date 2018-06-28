Нейросеть научилась анализировать частички вулканического пепла

Анализ проводили на образцах, представленных тремя видами пепла - магматического, фреатомагматического или созданного после смешивания магмы с водой, и бескорневого, образующегося при контакте лавы с мокрым грунтом у жерла. После выделения четырех форм частиц, представленных блочной, везикулярной, вытянутой и круглой, ученые организовали процесс обучения нейросети точному их определению.Получив картинку частицы, размером 50 на 50 пикселей, платформой проводится анализ пиксельного распределения разноцветного спектра, с последующим сравнением с образцами. После эксперимента специалисты обнаружили, что нейросеть правильно распределила частицы по формам и видам, причем с точностью до 92-х процентов.Как уточнили создатели проекта, форма частиц из состава вулканического пепла далеко не идеала. В будущем планируется сбор большего количества образцов, чтобы максимально точного провести анализа.