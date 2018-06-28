Немец попал в ДТП после внезапной атаки летающей тарелки

Водитель соблюдал все меры безопасности и не превышал скорость, но внезапно перед его глазами возник огромный НЛО, который находился на небольшом расстоянии от перепуганного человека. Он был вынужден спасаться от пришельцев на встречной полосе, где столкнулся с другим транспортом.Пострадавшие особы живы, но были госпитализированы в клинику. Также ущерб от аварии составил 25000 евро, но пока неизвестно, как на такие события отреагировала полиция. Некоторые скептики считают, что немец просто захотел избежать наказания и сделал внеземных гостей виновниками события.