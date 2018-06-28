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Турецкий отель запретил туристке из России фотографироваться в бикини

Турецкий отель в Мармарисе Angel's Peninsula запретил фотографироваться на пляже в бикини туристке из России Анастасии Монстович. Администрации отеля не понравилось, что на фото Анастасии присутствует название гостиницы.

Турецкий отель запретил туристке из России фотографироваться в бикини


Размещенные в Instagram фотографии жительницы Санкт-Петербурга в купальнике стали причиной гневной переписки в сети между отдыхающей девушкой и руководством отеля. Лично к туристке, как сообщила Монстович в своем интервью, к ней никто не обращался. Негативную реакцию на фото турецкая сторона объясняет тем, что в отеле придерживаются мусульманских традиций, и откровенные снимки могут дискредитировать концепцию гостиницы, тем самым отпугнуть постоянных мусульманских клиентов.

Сама же виновница конфликта настаивает, что при поселении в отель на вопрос об ограничениях в отношении женской части отдыхающих ей ответили, что никаких запретов не существует. В целом отдых в Турции Анастасии понравился. Она намерена приезжать сюда еще не один раз.
 
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Общество
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 14:10
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