Турецкий отель запретил туристке из России фотографироваться в бикини

Размещенные в Instagram фотографии жительницы Санкт-Петербурга в купальнике стали причиной гневной переписки в сети между отдыхающей девушкой и руководством отеля. Лично к туристке, как сообщила Монстович в своем интервью, к ней никто не обращался. Негативную реакцию на фото турецкая сторона объясняет тем, что в отеле придерживаются мусульманских традиций, и откровенные снимки могут дискредитировать концепцию гостиницы, тем самым отпугнуть постоянных мусульманских клиентов.Сама же виновница конфликта настаивает, что при поселении в отель на вопрос об ограничениях в отношении женской части отдыхающих ей ответили, что никаких запретов не существует. В целом отдых в Турции Анастасии понравился. Она намерена приезжать сюда еще не один раз.