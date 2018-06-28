Ученые: Дикие кошки питаются рептилиями и могут стать виновниками их исчезновения

Пользователи сетей тоже обсуждают данную тему, хотя владельцы домашних питомцев не сталкиваются с такими проблемами. Эксперты отметили, что кошки убивают 2 млрд птиц, что также относится к 12 млрд млекопитающих, а на территории США они съедают миллион ящериц ежедневно.Ученые озабочены такими показателями, потому что популяция австралийских диких особей уже достигла 6 миллионов. Они лакомятся желанной добычей, которая может быть вычеркнутой из истории планеты из-за аппетита своих врагов.