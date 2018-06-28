Двуногий робот научился ходить по камням динамической походкой

Для создания подобного робота с уникальными возможностями, авторы разработали специальный алгоритм, логика которого достаточно уверенно позволяет шагать по разнонаправленным и разрозненным препятствиям. У специалистов есть определенная уверенность, что разработка ляжет основой для подобных машин, самостоятельно перемещающихся по хаотичным завалам, камням разной высоты и прочим видам неопределенного рельефа. Часть роботов освоила принцип статического движения, но динамическому перемещению они не обучались, данный вид походки используют только люди.При проведении испытаний инженеры разложили перед роботом кирпичи, в данном случае размер его шага изменялся от 30 до 65 сантиметров, высота препятствий при этом составляла от 12 до 38 сантиметров. При совершении машиной каждого шага, она принимала данные про местоположение следующего препятствия, и только после делала шаг. Исследования ученых продолжаются, следующий этап – обеспечить роботу компьютерное зрение.