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Двуногий робот научился ходить по камням динамической походкой

Американскими учеными проведено успешное обучение двуногого робота специфической ходьбе, теперь он может передвигаться по неровному и неравномерному по площади каменному грунту, используя для перемещения динамическую походку. Заключается уникальность разработки в том, что это первая машина, получившая подобные навыки, остальные передвигаются на колесах или механизмах на гусеничных приводах.

Для создания подобного робота с уникальными возможностями, авторы разработали специальный алгоритм, логика которого достаточно уверенно позволяет шагать по разнонаправленным и разрозненным препятствиям. У специалистов есть определенная уверенность, что разработка ляжет основой для подобных машин, самостоятельно перемещающихся по хаотичным завалам, камням разной высоты и прочим видам неопределенного рельефа. Часть роботов освоила принцип статического движения, но динамическому перемещению они не обучались, данный вид походки используют только люди.
Двуногий робот научился ходить по камням динамической походкой


При проведении испытаний инженеры разложили перед роботом кирпичи, в данном случае размер его шага изменялся от 30 до 65 сантиметров, высота препятствий при этом составляла от 12 до 38 сантиметров. При совершении машиной каждого шага, она принимала данные про местоположение следующего препятствия, и только после делала шаг. Исследования ученых продолжаются, следующий этап – обеспечить роботу компьютерное зрение.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 13:50
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