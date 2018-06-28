«Заляпанное» лицо Ольги Бузовой вызвало грубые насмешки хейтеров

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 27 Июн 2018 в 8:51 PDT

Телезвезда предстала перед зрителем с лицом, «заляпанным» некой субстанцией, которую Бузова позиционировала как маску для лица., -делится впечатлениями с фанатами Ольга.При этом она позирует в пеньюаре, не скрывающем голое тело знаменитости.Подписчики отметили, что Бузова сильно постарела в последнее время и предположили, что причиной тому стало чрезмерное использование косметики., - сокрушаются пользователи.Хейтеры же были смущены такой двусмысленной публикацией и грубо указали Ольге Бузовой, что «», и уточняли или «», намекая, что утро было «оральным».