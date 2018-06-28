«Заляпанное» лицо Ольги Бузовой вызвало грубые насмешки хейтеров
Популярная ведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram рекламный пост, который вызвал насмешки и грубые комментарии со стороны подписчиков.
Телезвезда предстала перед зрителем с лицом, «заляпанным» некой субстанцией, которую Бузова позиционировала как маску для лица.
«Идеальное бюти-утро. Нанесла космическую лифтинг-маску и устроила чилл на солнышке», -делится впечатлениями с фанатами Ольга.
При этом она позирует в пеньюаре, не скрывающем голое тело знаменитости.
Подписчики отметили, что Бузова сильно постарела в последнее время и предположили, что причиной тому стало чрезмерное использование косметики.
«Оля так постарела. Что случилось?», «Жутко себя состарила сама. А омолодиться пытается... и выглядит глупо», - сокрушаются пользователи.
Хейтеры же были смущены такой двусмысленной публикацией и грубо указали Ольге Бузовой, что «такое чувство, что излились ей на лоб», и уточняли или «это точно маска», намекая, что утро было «оральным».
Телезвезда предстала перед зрителем с лицом, «заляпанным» некой субстанцией, которую Бузова позиционировала как маску для лица.
«Идеальное бюти-утро. Нанесла космическую лифтинг-маску и устроила чилл на солнышке», -делится впечатлениями с фанатами Ольга.
При этом она позирует в пеньюаре, не скрывающем голое тело знаменитости.
Подписчики отметили, что Бузова сильно постарела в последнее время и предположили, что причиной тому стало чрезмерное использование косметики.
«Оля так постарела. Что случилось?», «Жутко себя состарила сама. А омолодиться пытается... и выглядит глупо», - сокрушаются пользователи.
Хейтеры же были смущены такой двусмысленной публикацией и грубо указали Ольге Бузовой, что «такое чувство, что излились ей на лоб», и уточняли или «это точно маска», намекая, что утро было «оральным».