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«Заляпанное» лицо Ольги Бузовой вызвало грубые насмешки хейтеров

Популярная ведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram рекламный пост, который вызвал насмешки и грубые комментарии со стороны подписчиков.

Телезвезда предстала перед зрителем с лицом, «заляпанным» некой субстанцией, которую Бузова позиционировала как маску для лица.

«Заляпанное» лицо Ольги Бузовой вызвало грубые насмешки хейтеров


«Идеальное бюти-утро. Нанесла космическую лифтинг-маску и устроила чилл на солнышке», -делится впечатлениями с фанатами Ольга.

При этом она позирует в пеньюаре, не скрывающем голое тело знаменитости.

Подписчики отметили, что Бузова сильно постарела в последнее время и предположили, что причиной тому стало чрезмерное использование косметики.

«Оля так постарела. Что случилось?», «Жутко себя состарила сама. А омолодиться пытается... и выглядит глупо», - сокрушаются пользователи.

Хейтеры же были смущены такой двусмысленной публикацией и грубо указали Ольге Бузовой, что «такое чувство, что излились ей на лоб», и уточняли или «это точно маска», намекая, что утро было «оральным».
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:17
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