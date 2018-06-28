Пришельцы оставили для жителей Ростова загадочный шифр из двух букв в небе

Свидетели события из Английского квартала “Левенцовки” долго пытались понять, что могут означать символы, напоминающие литеры “DH”. Пока было выдвинуто много версий, вот только расшифровать сообщение внеземной цивилизации не удалось. Ошеломленные горожане решили запечатлеть его на камеру и показать материалы специалистам.Пока эксперты предполагают, что пришельцы тоже интересуются ЧМ, заметив необычную активность НЛО. Также город давно интересует таких существ, наблюдающих за землянами. Пользователи не смогли ответить автору на заданные вопросы, хотя скептики считают шифр обычными тучами или иллюзией.