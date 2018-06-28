В Италии к 2022 году правительство намерено войти в лидеры по эксплуатации электромобилей

Самую высокую заинтересованность в электрокарах в Европе в настоящее время проявляет Норвегия. Власти этой страны вводят законодательства, позволяющие реализовывать задуманное. Наряду со скандинавами улучшить экологию стремятся и итальянцы.В правительстве Италии рассматривают законопроекты, позволяющие организовать массовое внедрение электромобилей на дорогах страны. Возможно, для этого будут применяться такие экономические рычаги, как налоговое послабление, которое предлагалось во Франции.Однако в успешности данной инициативы сомневаются скептики, так как в 2017 году на электрокарах в Италии ездили только 2,6 тысячи человек, а в этом году данный показатель увеличился до 5 тысяч. По мнению экспертов, подобная тенденция не располагает к позитивным прогнозам.