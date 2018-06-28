Новорожденной правнучке Елизаветы II придумали имя

Напомним, что Зара Тиндалл является вторым ребенком принцессы Анны, одной из четырех детей королевы Великобритании. Родителям новорожденной малышки пришлось по вкусу имя Лена, а второым именем - Элизабет – нарекли в честь прабабушки. Новорожденная появилась на свет 18 июня. Она - второй ребенок в семье Тиндаллов. Четыре года назад родилась ее старшая сестра Миа Грейс.Маленькая Лена Элизабет стала седьмой правнучкой королевы и девятнадцатой в очереди на наследие британского престола.