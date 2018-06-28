Новорожденной правнучке Елизаветы II придумали имя
Sky News со ссылкой на представителей родителей новорожденной Зары и Майка Тиндалл сообщает, что правнучке Елизаветы II придумали имя. Девочку назвали Лена Элизабет.
Напомним, что Зара Тиндалл является вторым ребенком принцессы Анны, одной из четырех детей королевы Великобритании. Родителям новорожденной малышки пришлось по вкусу имя Лена, а второым именем - Элизабет – нарекли в честь прабабушки. Новорожденная появилась на свет 18 июня. Она - второй ребенок в семье Тиндаллов. Четыре года назад родилась ее старшая сестра Миа Грейс.
Маленькая Лена Элизабет стала седьмой правнучкой королевы и девятнадцатой в очереди на наследие британского престола.
Напомним, что Зара Тиндалл является вторым ребенком принцессы Анны, одной из четырех детей королевы Великобритании. Родителям новорожденной малышки пришлось по вкусу имя Лена, а второым именем - Элизабет – нарекли в честь прабабушки. Новорожденная появилась на свет 18 июня. Она - второй ребенок в семье Тиндаллов. Четыре года назад родилась ее старшая сестра Миа Грейс.
Маленькая Лена Элизабет стала седьмой правнучкой королевы и девятнадцатой в очереди на наследие британского престола.
Общество
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 13:30