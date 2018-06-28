Ученые: Способные дожить до 150-летия люди уже родились на нашей планете

Несмотря на негативные последствия экологии, уникальные методы позволяют осуществить мечты ученых и воплотить их в жизнь. Благодаря возможностям генетики можно получить хорошие результаты, что уже было замечено во время опытов.Специалисты в процессе работы с ДНК заметили стабильность клеток, что важно для продолжительности жизни. Процессы коррекции в генах, отвечающих за различные недуги, являются побочными механизмами для решения проблемы, но изменение всей структуры может сохранить баланс важных веществ.