Ученые: Способные дожить до 150-летия люди уже родились на нашей планете
Израильские генетики после проведенных исследований выяснили, что на нашей планете уже родились люди, способные дожить до 150-летия. Это связано с большим опытом коллег, работающих над замедлением процессов старения организма.
Несмотря на негативные последствия экологии, уникальные методы позволяют осуществить мечты ученых и воплотить их в жизнь. Благодаря возможностям генетики можно получить хорошие результаты, что уже было замечено во время опытов.
Специалисты в процессе работы с ДНК заметили стабильность клеток, что важно для продолжительности жизни. Процессы коррекции в генах, отвечающих за различные недуги, являются побочными механизмами для решения проблемы, но изменение всей структуры может сохранить баланс важных веществ.