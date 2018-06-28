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Курс валют на 28.06.2018

В МЭР спрогнозировали замедление роста реальных зарплат россиян на 1,7%

Макропрогноз Минэкономразвития показал курс рубля на конец года - он превысит 63 рубля за один доллар. Однако этот результат не окончательный, считают экономисты, потому что чиновники не учли отрицательные последствия от апрельских санкций США, когда российская экономика потеряла миллиарды долларов.

Обновленный макропрогноз Минэкономразвития выдал на конец года курс рубля - он превысит 63 рубля за один доллар. Одновременно чиновники этого ведомства должны были представить в правительстве свое видение социально-экономического развития, но они не успели направить его в правительство в обусловленные сроки.

В МЭР спрогнозировали замедление роста реальных зарплат россиян на 1,7%


Кроме того, в этом документе поясняется, что прогноз не учитывает апрельские антироссийские санкции Соединенных Штатов, когда российские резиденты потеряли более 10 млрд долларов только за первые две недели после их опубликования. Потому прогноз Минэкономразвития об уменьшении роста реальных зарплат россиян‍ на 1,7% является не точным. Специалисты считают, что с учетом всего комплекса потерь от санкций,
эта цифра вырастет наполовину, а прогнозируемый курс доллара превысит 65 рублей.
 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 12:45
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