Составлен ТОП ожидаемых автомобильных новинок второй половины 2018 года

В ТОП самых ожидаемых новинок 2018 года вошёл автомобиль Audi A1, представленный на автосалоне в Женеве, он появится в продаже в июле текущего года. Вторым автомобилем в рейтинге является BMW 3 Series 2018 модельного года, его планируют вывести на рынок во втором полугодии нынешнего года.Третьей новинкой станет кроссовер Citroen C5 Aircross, этот автомобиль призван стать одним из флагманов компании, на европейском рынке он появится в сентябре текущего года. Четвёртой новинкой этого года станет DS3 Crossback, о том когда данный автомобиль появится в продаже не сообщается.Пятой ожидаемой новинкой нынешнего года является четвёртое поколение Ford Focus 2018, презентация данного автомобиля состоится в Детройте во второй половине нынешнего года. Шестой новинкой станет второй в мире электрический кроссовер Jaguar I-Pace, который на рынке составит конкуренцию Tesla Model X.Ещё одной ожидаемой новинкой станет внедорожник Jeep Wrangler 2018, концепт которого был презентован в октябре 2017 года. Тогда критики отметили самобытный стиль автомобиля, отличающегося от других представителей легендарного бренда.