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Ксения Собчак планирует дать сыну Платону «государственное» образование

Популярная тележурналистка, ведущая и политик Ксения Собчак все чаще стала делиться с подписчиками планами относительно будущего своего сына Платона.

На днях Ксения рассказала о намерении отдать мальчика в будущем в обычную школу «без блата».

Ксения Собчак планирует дать сыну Платону «государственное» образование

Сейчас полуторагодовалый малыш занимается плаванием, а недавно Собчак сообщила, что приучает сына к английскому языку.

«Билингвальность развивает оба полушария мозга и расширяет кругозор. Уже приглядываемся к школам, все ведь надо заранее решать, рублевские платные вычеркиваем сразу, только государственные и «без блата», - отметила звездная мама.

Ксения Собчак планирует дать сыну Платону «государственное» образование

Мнения пользователей по поводу воспитания детей разделились, многие согласились с Собчак, что детей нужно с малых лет обучать нескольким языкам, а другие просто написали, что Ксения и ее муж отнимают у ребенка детство.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:32
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