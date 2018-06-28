Ксения Собчак планирует дать сыну Платону «государственное» образование

На днях Ксения рассказала о намерении отдать мальчика в будущем в обычную школу «без блата».Сейчас полуторагодовалый малыш занимается плаванием, а недавно Собчак сообщила, что приучает сына к английскому языку.«Билингвальность развивает оба полушария мозга и расширяет кругозор. Уже приглядываемся к школам, все ведь надо заранее решать, рублевские платные вычеркиваем сразу, только государственные и «без блата», - отметила звездная мама.Мнения пользователей по поводу воспитания детей разделились, многие согласились с Собчак, что детей нужно с малых лет обучать нескольким языкам, а другие просто написали, что Ксения и ее муж отнимают у ребенка детство.