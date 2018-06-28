Кровавая Луна в июле может стать вестником грядущего Апокалипсиса – Исследователи

Сначала спутник нашей планеты будет иметь белый цвет, но потом изменит его после вхождения в тень Земли. Его можно будет увидеть в разных странах мира, вот только, по словам христианского министра Джона Хаги данное событие связано с пророчествами Библии.Он ссылается на слова Иоанна Богослова, который описал чудеса Бога перед концом света. Тогда светило должно быть окутано тьмой, а Луна станет кровью, после чего наступит второе пришествие Христа. Несмотря на критику данного мифа, в сетях стало появляться много роликов, говорящих о негативных событиях для человечества.