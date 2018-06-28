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Кровавая Луна в июле может стать вестником грядущего Апокалипсиса – Исследователи

Любители астрономии смогут наблюдать за Кровавой Луной 27 и 28 июля, но исследователи тоже решили прокомментировать космическое событие. Они считают, что это затмение может стать вестником грядущего Апокалипсиса.

Сначала спутник нашей планеты будет иметь белый цвет, но потом изменит его после вхождения в тень Земли. Его можно будет увидеть в разных странах мира, вот только, по словам христианского министра Джона Хаги данное событие связано с пророчествами Библии.

Кровавая Луна в июле может стать вестником грядущего Апокалипсиса – Исследователи


Он ссылается на слова Иоанна Богослова, который описал чудеса Бога перед концом света. Тогда светило должно быть окутано тьмой, а Луна станет кровью, после чего наступит второе пришествие Христа. Несмотря на критику данного мифа, в сетях стало появляться много роликов, говорящих о негативных событиях для человечества.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:45
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