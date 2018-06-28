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Польская PGNiG заключила контракты на 20 лет на поставки СПГ из США на 5 млрд кубометров в год

Польская Республика в следующем году получит более 5 млрд кубометров газа из Соединенных Штатов. Это даст возможность снизить поставки из России на треть. Контракт на получение СПГ подписала госкомпания из Варшавы PGNiG, становясь монополистом в этой отрасли своей страны и Восточной Европы.

Госкомпания PGNiG(Республика Польша) подписала договор с американской компанией о долгосрочных поставках природного газа в сжиженном виде. Объемы должны достичь 4 млн тонн ежегодно (5,4 млрд кубометров), что даст возможность часть его импортировать. Так польское правительство стремится снизить зависимость своей страны от Газпрома, что ранее "политизировал свои поставки, стремясь влиять на политику страны" - по мнению польского правительства.

Польская PGNiG заключила контракты на 20 лет на поставки СПГ из США на 5 млрд кубометров в год


Российский монополист поставлял 16 млрд кубометров в эту страну, однако через год - треть поставок станет американскими. Наряд с этим, Прибалтийские страны объединились для строительства газопровода по дну Балтийского моря, чтобы получать "голубое топливо" из Норвегии (трубопровод пройдет через Финляндию).
 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:30
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