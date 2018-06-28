Руководитель Пенсионного фонда России рассказал о прибавке к доходу пенсионеров в 12 тыс. рублей

Антон Дроздов, руководитель ПФР заявил журналистам, что повышение доходов пенсионеров на предложенные в правительстве 12 тыс. рублей в следующем году не требует дополнительных денег из бюджета страны. По словам чиновника, такая сумма сложится сама собой в результате "эффекта возрастания пенсионного возраста" и тогда пенсионное обеспечение будет расти выше уровня годовой инфляции, выводя пенсионеров в наиболее обеспеченные слои общества. Экономисты в этом поддерживают главу ПФР, потому что реальная зарплата, по данным Росстата уменьшилась на 1,7%.Ранее, Антон Силуанов, министр финансов в Госдуме , рассказал депутатам, что выплаты неработающим пенсионерам в следующем году проиндексируют на 7%. Также высокопоставленный чиновник заявил, что налоговая и пенсионная реформы дадут гражданам России "лучшее качество жизни". Специалисты в области статистики поясняют, что все эти планы осуществимы в случае сохранения высокой цены на углеводороды. Однако все может закончиться экономической катастрофой, если цена на нефть упадет ниже 40 за баррель - именно эта цифра заложена в бюджет страны.