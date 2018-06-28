Руководитель Пенсионного фонда России рассказал о прибавке к доходу пенсионеров в 12 тыс. рублей
Реформы дадут гражданам России "лучшее качество жизни" - об этом объявил Антон Силуанов, министр финансов страны. Это подтвердил и Антон Дроздов, руководитель ПФР, сказав журналистам, что повышение пенсий на 12 тыс. рублей не требует дополнительных денег из бюджета страны.
Антон Дроздов, руководитель ПФР заявил журналистам, что повышение доходов пенсионеров на предложенные в правительстве 12 тыс. рублей в следующем году не требует дополнительных денег из бюджета страны. По словам чиновника, такая сумма сложится сама собой в результате "эффекта возрастания пенсионного возраста" и тогда пенсионное обеспечение будет расти выше уровня годовой инфляции, выводя пенсионеров в наиболее обеспеченные слои общества. Экономисты в этом поддерживают главу ПФР, потому что реальная зарплата, по данным Росстата уменьшилась на 1,7%.
Ранее, Антон Силуанов, министр финансов в Госдуме , рассказал депутатам, что выплаты неработающим пенсионерам в следующем году проиндексируют на 7%. Также высокопоставленный чиновник заявил, что налоговая и пенсионная реформы дадут гражданам России "лучшее качество жизни". Специалисты в области статистики поясняют, что все эти планы осуществимы в случае сохранения высокой цены на углеводороды. Однако все может закончиться экономической катастрофой, если цена на нефть упадет ниже 40 за баррель - именно эта цифра заложена в бюджет страны.
Антон Дроздов, руководитель ПФР заявил журналистам, что повышение доходов пенсионеров на предложенные в правительстве 12 тыс. рублей в следующем году не требует дополнительных денег из бюджета страны. По словам чиновника, такая сумма сложится сама собой в результате "эффекта возрастания пенсионного возраста" и тогда пенсионное обеспечение будет расти выше уровня годовой инфляции, выводя пенсионеров в наиболее обеспеченные слои общества. Экономисты в этом поддерживают главу ПФР, потому что реальная зарплата, по данным Росстата уменьшилась на 1,7%.
Ранее, Антон Силуанов, министр финансов в Госдуме , рассказал депутатам, что выплаты неработающим пенсионерам в следующем году проиндексируют на 7%. Также высокопоставленный чиновник заявил, что налоговая и пенсионная реформы дадут гражданам России "лучшее качество жизни". Специалисты в области статистики поясняют, что все эти планы осуществимы в случае сохранения высокой цены на углеводороды. Однако все может закончиться экономической катастрофой, если цена на нефть упадет ниже 40 за баррель - именно эта цифра заложена в бюджет страны.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 11:15