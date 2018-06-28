Mercedes-Benz X-Class оснастят турбированным V8

В частности, в подкапотном пространстве Mercedes-Benz X-Class расположится турбированный агрегат ёмкостью 3,0 литра производительностью 258 лошадиных сил. Официальная презентация новинки состоится в конце текущего года.Автомобиль Mercedes-Benz X-Class ориентирован на рынок Соединённых Штатов. Построена новинка на платформе, разработанной компанией Nissan. На рынке данное транспортное средство появится в единственной комплектации, которая адаптирована под потребности покупателей.Не исключено, что Mercedes-Benz X-Class немецкие производители выпустят в виде флагманского седана. Специалисты авто-ателье Affalterbach уже сообщили о своём желании выпустить данный автомобиль в «заряженной» модификации.