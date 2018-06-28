АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Страшные тайны экспедиции Джона Франклина: Обезумевшие от холода и голода участники поедали друг друга
EUR 73.60 USD 63.14
Курс валют на 28.06.2018

Mercedes-Benz X-Class оснастят турбированным V8

Автомобиль Mercedes-Benz X-Class будет оснащён турбированной силовой установкой V8. Об этом накануне сообщил Фрэнк Шумахер – инженер немецкого автоконцерна.

Mercedes-Benz X-Class оснастят турбированным V8


В частности, в подкапотном пространстве Mercedes-Benz X-Class расположится турбированный агрегат ёмкостью 3,0 литра производительностью 258 лошадиных сил. Официальная презентация новинки состоится в конце текущего года.

Автомобиль Mercedes-Benz X-Class ориентирован на рынок Соединённых Штатов. Построена новинка на платформе, разработанной компанией Nissan. На рынке данное транспортное средство появится в единственной комплектации, которая адаптирована под потребности покупателей.

Не исключено, что Mercedes-Benz X-Class немецкие производители выпустят в виде флагманского седана. Специалисты авто-ателье Affalterbach уже сообщили о своём желании выпустить данный автомобиль в «заряженной» модификации.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анджелина Джоли познакомила своего возлюбленного
Алла Пугачева удивила поклонников скромным
Рыжий из "Иванушек" заявил об ответственности за
Алена Водонаева ищет репетитора английского языка
Новый образ Лизы Арзамасовой сделал ее похожей на
Микроробот может доставлять живые клетки к
Поклонники были в восторге от стильного образа
Немец попал в ДТП после внезапной атаки летающей
Курбан Омаров привел детей на самый «тухлый» матч
Квадрокоптеры усилят безопасность экспонатов и
Нейросеть научилась анализировать частички
Турецкий отель запретил туристке из России
Ученые: Дикие кошки питаются рептилиями и могут
УАЗ «Патриот» получил новую раздаточную коробку
На рынок выходит новая версия Skoda Kamiq
Названы претенденты на «Оскар-2019»
Двуногий робот научился ходить по камням
Ксения Бородина и Ольга Бузова снова проводят
В Италии к 2022 году правительство намерено войти
Новорожденной правнучке Елизаветы II придумали имя
Хизер Локлир вышла из тюрьмы и попала в больницу
Фанаты в восторге от снимка совсем юной Анастасии
Сын Джонни Деппа и Ваннесы Паради серьёзно болен
Пришельцы оставили для жителей Ростова загадочный
Из-за Чемпионата мира по футболу Ольга Бузова
Ученые: Способные дожить до 150-летия люди уже
Московский Кредитный банк добавил новые категории
Дария Астафьева страстно поцеловала двух девушек
Джанабаева рассказала как складываются отношения
В МЭР спрогнозировали замедление роста реальных
Просмотреть все новости