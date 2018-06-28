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«Справедливая Россия» в Якутии требует от правительства «советского» реформирования закона о пенсии

27 июня в Якутске состоялась пресс-конференция «Справедливой России», партии, выступающей за социалистические ценности. Во время пресс-конференции лидеры левой партии потребовали от правительства альтернативного способа реформы пенсионного закона.

«Справедливая Россия» в Якутии требует от правительства «советского» реформирования закона о пенсии

На мероприятии выступил Юрий Григорьев, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госсобрании Якутии. Он разъяснил, какими преимуществами обладает их альтернативный подход к реформе. Он прямым текстом заявил, что нынешнему правительству стоит обратить внимание на то, как решались проблемы пенсионных выплат в Советском Союзе. Тогда сумма пенсии зависела от стажа работы и зарплаты, которую получал работник. Также учитывались льготы и особенности профессии. Коллегу поддержал Федот Тумусов, депутат Государственной Думы фракции «Справедливая Россия».

Также партийцы огласили несколько аргументов в поддержку своего предложения. По их словам, нынешний закон не справится с кризисом безработицы. Они посетовали на то, что дальнейшее повышение пенсионного возраста может повлиять на спрос покупок, доход, благосостояние и смертность населения. Еще политики призвали Госдуму использовать реальные средства против проблемы, а не искать несуществующие средств у граждан, таким образом, ограничивая их права и свободы.

В январе 2018 года был замечен неожиданный прирост доходов, который составил около 1,8 триллионов рублей. По сообщениям экспертов, к декабрю эта цифра возрастет до 2,8 триллионов. Лидеры «Справедливой России» заявили, что для экономии такой суммы необходимо повысить налоги для предпринимателей и деятелей, которые зарабатывают более 24 миллионов, убрать льготы для главных экспортеров топлива и мотивировать высокую конкурентоспособность в закупке государства.

Вскоре члены партии будут собирать подписи под петицией, которая должна будет вынудить правительство отказаться от новой реформы пенсионного закона.

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Добавил: admin Сегодня, 00:28
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