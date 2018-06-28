В осетинском «городе мертвых» запретили снимать фильм про зомби и ведьм

По словам создателей фильма, когда они впервые увидели красоты гор Даргавса, то сразу решили снять в этом месте часть сцен из российского молодежного ужастика с ведьмами и зомби. Съемочная группа приехала в Осетию, чтобы договориться с местными властями, но переговоры зашли в тупик.Жители Северной Осетии, да и сами власти города, не желали, чтобы в этом регионе проходили какие-либо съемки. Даргавс не просто культурный памятник — это священное место для осетинского народа, где обитают духи их предков.На странице компании «Sort Films» в Facebook появилось сообщение, которое подробно описывает сложившуюся ситуацию. В нем создатели фильма пояснили, что они понимают чувства осетинского народа и потому переносят съемки в другое место.