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В осетинском «городе мертвых» запретили снимать фильм про зомби и ведьм

В Северной Осетии российской киногруппе запретили снимать фильм ужасов. Об этом сообщили представители кинокомпании «Sort Films». Съемки планировалось провести в «городе мертвых» Даргавсе, но данный объект является не простым культурным памятником, а священным местом.

По словам создателей фильма, когда они впервые увидели красоты гор Даргавса, то сразу решили снять в этом месте часть сцен из российского молодежного ужастика с ведьмами и зомби. Съемочная группа приехала в Осетию, чтобы договориться с местными властями, но переговоры зашли в тупик.

В осетинском «городе мертвых» запретили снимать фильм про зомби и ведьм


Жители Северной Осетии, да и сами власти города, не желали, чтобы в этом регионе проходили какие-либо съемки. Даргавс не просто культурный памятник — это священное место для осетинского народа, где обитают духи их предков.

На странице компании «Sort Films» в Facebook появилось сообщение, которое подробно описывает сложившуюся ситуацию. В нем создатели фильма пояснили, что они понимают чувства осетинского народа и потому переносят съемки в другое место.
 
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Культура
Добавил: Tatiana Сегодня, 10:45
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